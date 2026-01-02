Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος με εγκαύματα στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στο σπίτι του

Παραλίγο να σημειωθεί μία τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Δίκαστρο στη Φθιώτιδα, όταν λίγο μετά τις 12:00 ένας κάτοικος είδε να βγαίνει πυκνός καπνός από μία μικρή μονοκατοικία κοντά στην πλατεία του χωριού.

Ο κάτοικος άμεσα κάλεσε βοήθεια και έτρεξαν στο σπίτι, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το LamiaReport.gr, το σπίτι είχε λαμπαδιάσει μάλλον από την ξυλόσομπα, ενώ ο ηλικιωμένος ήταν μέσα και προσπαθούσε να τη σβήσει.

Οι συγχωριανοί τον έσωσαν κυριολεκτικά από τις φλόγες και τους καπνούς, αφού τον έβγαλαν έξω με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν μάχη με ιδία μέσα να περιορίσουν τη φωτιά, μέχρι να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μακρακώμης.

Το μικρό σπιτάκι του ηλικιωμένου καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς στο εσωτερικό του, ωστόσο οι συγχωριανοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν το διπλανό σπίτι στο οποίο είχε επεκταθεί η πυρκαγιά.

Ο άτυχος ηλικιωμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας.