Φρίκη στην Καρδίτσα: Θηλυκό κουτάβι βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο – Σοκάρουν τα ευρήματα της ιστοπαθολογικής

Φρίκη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας, το γεγονός ότι ένα θηλυκό κουτάβι βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο.

Το κουτάβι ηλικίας περίπου 3 μηνών εντοπίστηκε δεμένο σε περιοχή της Καρδίτσας, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 να φέρνει στο φως τα ευρήματα της ιστοπαθολογικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν έντονο οίδημα, αιμορραγία, ραγάδες και διαβρώσεις, συμβατά με βίαιη εισαγωγή ξένου σωληνοειδούς οργάνου.

Παράλληλα, βρέθηκαν ευρήματα συμβατά με σεξουαλική κακοποίηση από τον πρωκτό λόγω του μικρού μεγέθους της νεαρής ηλικίας, όχι στα γεννητικά όργανα.