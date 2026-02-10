Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Φρίκη στην Καρδίτσα: Θηλυκό κουτάβι βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο – Σοκάρουν τα ευρήματα της ιστοπαθολογικής

Συνεχίζονται οι έρευνες

Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Φρίκη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας, το γεγονός ότι ένα θηλυκό κουτάβι βρέθηκε σεξουαλικά κακοποιημένο.

Το κουτάβι ηλικίας περίπου 3 μηνών εντοπίστηκε δεμένο σε περιοχή της Καρδίτσας, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 να φέρνει στο φως τα ευρήματα της ιστοπαθολογικής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν έντονο οίδημα, αιμορραγία, ραγάδες και διαβρώσεις, συμβατά με βίαιη εισαγωγή ξένου σωληνοειδούς οργάνου.

Παράλληλα, βρέθηκαν ευρήματα συμβατά με σεξουαλική κακοποίηση από τον πρωκτό λόγω του μικρού μεγέθους της νεαρής ηλικίας, όχι στα γεννητικά όργανα.

