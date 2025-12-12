“Φουντώνουν” τα μπλόκα των αγροτών – Έτοιμοι να αποκλείσουν με τα τρακτέρ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα 110 μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα κι ενώ ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Βέβαια, για πρώτη φορά δείχνουν διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, κάτι που θα συζητήσουν αύριο Σάββατο στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια. Εκεί, οι εκπρόσωποι των μπλόκων από όλη τη χώρα θα καθορίσουν τη στάση τους για το επόμενο διάστημα.

Για σήμερα Παρασκευή, οι αγρότες ετοιμάζονται να πάνε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να το αποκλείσουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο.

Η προσέλευση για το σημερινό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια.

Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, σκοπός δεν είναι η πρόκληση κυκλοφοριακής συμφόρησης, αλλά η ανάδειξη των αιτημάτων τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Δείτε ΕΔΩ τον χάρτη με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση που είχαν χθες Πέμπτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα δεν έφερε αποτέλεσμα.

Η συνάντηση θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων των Χανίων θα αποφασιστούν μετά το πέρας της αυριανής συνάντησης.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας και της Καβάλας προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις.

Αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και ντομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Επίσης, οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Στο μεταξύ ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα παραμένει κλειστός, με εκατοντάδες φορτηγά να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές και στις δύο πλευρές των συνόρων. Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει για σήμερα εξάωρο αποκλεισμό.