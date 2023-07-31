Φωτιά ΤΩΡΑ σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Κηφισιά
Σε λίγο περισσότερα
Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Κηφισιά το απόγευμα της Δευτέρας σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου Grand Chalet
Για την κατάσβεση της επιχειρούν στο σημείο τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Πηγή: Facebook/Κηφισιά-Διαφάνεια
