ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ΤΩΡΑ σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Κηφισιά

DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Κηφισιά το απόγευμα της Δευτέρας σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει ξερά χόρτα στον προαύλιο χώρο του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου Grand Chalet

Για την κατάσβεση της επιχειρούν στο σημείο τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: Facebook/Κηφισιά-Διαφάνεια

