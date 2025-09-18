Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 18/9 για φωτιά που ξέσπασε στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.