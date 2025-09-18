Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 18/9 για φωτιά που ξέσπασε στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ