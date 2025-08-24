Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Κοντά στην οδό Αγίων Πάντων και την Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου,

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:21

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί, κοντά στην οδό Αγίων Πάντων και πλησίον της λεωφόρου Μαραθώνος, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου. Η πυρκαγιά εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ