Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί, κοντά στην οδό Αγίων Πάντων και πλησίον της λεωφόρου Μαραθώνος, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου. Η πυρκαγιά εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές