Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Κοντά στην οδό Αγίων Πάντων και την Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου,
Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε υπαίθριο χώρο στο Κορωπί, κοντά στην οδό Αγίων Πάντων και πλησίον της λεωφόρου Μαραθώνος, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου. Η πυρκαγιά εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές
