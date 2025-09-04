Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

Δασική περιοχή σε κίνδυνο

Φωτιά στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας γύρω στις 18:30 της Πέμπτης (4/9/25).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε την περιοχή το προηγούμενο βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν πέντε υδροφόρα οχήματα με ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο αεροσκάφη PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική. Στο σημείο έχουν ισχυρές σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.