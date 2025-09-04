Φωτιά στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα
Δασική περιοχή σε κίνδυνο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας γύρω στις 18:30 της Πέμπτης (4/9/25).
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και πιθανότατα προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε την περιοχή το προηγούμενο βράδυ.
Στο σημείο επιχειρούν πέντε υδροφόρα οχήματα με ομάδα ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο αεροσκάφη PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού.
