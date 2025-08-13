Φωτιά στο Καπελέτο Ηλείας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Καπελέτο στην Ηλεία το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού και κάηκαν θερμοκήπια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Δείτε τις εικόνες