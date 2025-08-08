Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας: Τιτάνια μάχη στο πύρινο μέτωπο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι στην Ηλεία προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μάλιστα υπήρχε μήνυμα του 112 προς τους πολίτες για εκκενώσεις οικισμών: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο».

Δείτε βίντεο και εικόνες:

