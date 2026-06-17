Μάνδρα: Λήστεψαν κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με… αμορτισέρ αυτοκινήτου

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Μάνδρα, όταν σημειώθηκε ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Σαλαμίνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 20:50, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή ενός… αμορτισέρ, ακινητοποίησε την 55χρονη υπάλληλο απαιτώντας τις εισπράξεις.

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Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό και να διαφύγει από το σημείο, προκαλώντας έκπληξη τόσο για τον τρόπο δράσης του όσο και για το ασυνήθιστο αντικείμενο που χρησιμοποίησε για εκφοβισμό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στην περιοχή ξεκίνησαν αναζητήσεις από δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο στον Ασπρόπυργο, βάζοντας γρήγορα τέλος στην υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αρμόδιο τμήμα, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες της ληστείας στην Μάνδρα και το αν συνδέεται με άλλες παρόμοιες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.