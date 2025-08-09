Φωτιά στην Κερατέα: Κάηκαν πάνω από 16.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική – Ο χάρτης του Copernicus

Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική στις 8 Αυγούστου, όπως αναφέρει το σύστημα Copernicus το οποίο δημοσίευσε χάρτη με καμένα από την χθεσινή φωτιά.

Θυμίζεται ότι στις 26 Ιουνίου, η περιοχή Θυμάρι είχε πληγεί ξανά από πυρκαγιά – γεγονός που το Copernicus περιλαμβάνει στον χάρτη.

Όπως βλέπετε στην εικόνα, το κίτρινο χρώμα αναπαριστά τις εκτάσεις που κάηκαν τον Ιούνιο, ενώ το μαρκαρισμένο πλαίσιο αφορά στις εκτάσεις που επλήγησαν από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Πρόκειται για καταστροφή 15.808 στρεμμάτων το μεγαλύτερο μέρος δασικές εκτάσεις.

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις ενός 58χρονου και ενός 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα. Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Πραγματογνώμονας ο οποίος ορίστηκε για την εξακρίβωση προέλευσης του προβλήματος, επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Στη μάχη της κατάσβεσης συνέδραμαν εκατοντάδες πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές από την πρώτη στιγμή.

Σημειώνεται ότι η φωτιά άφησε πίσω της καμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα και σοβαρές ζημιές σε βασικές υποδομές. Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στο Τογάνι Κερατέας μέσα σε ένα πλινθόκτιστο σπίτι. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του.