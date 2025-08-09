Φωτιά στην Κερατέα: Συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ για παραλείψεις στην συντήρηση του δικτύου

Τεράστιες καταστροφές προκλήθηκαν από την φωτιά στην Κερατέα που κατέκαψε περιουσίες και άφησε πίσω της έναν νεκρό χθες (8/8). Οι πυροσβεστικές αρχές συνέλαβαν δύο υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ για την χθεσινή φωτιά, ενώ βρίσκεται στην αναζήτηση ενός ακόμη ατόμου.

Όπως έκανε γνωστό ο ALPHA, συνελήφθησαν δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, την ώρα που η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής αναζητά το διευθυντικό στέλεχος τοπικού παραρτήματος του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του. Παράλληλα, καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί, από τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (9/8), η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως σήμερα στις 06.30 σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Φωτιά στην Κερατέα: Κάηκαν πάνω από 40.000 στρέμματα

«Περίπου 40.000 στρέμματα αποτεφρώθηκαν συνολικά και πάρα πολλά σπίτια καταστράφηκαν, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις στους δύο Δήμους, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού», αναφέρει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς.

Στην ίδια διαδικασία είχε εμπλακεί και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε. «Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».

Ο δήμαρχος Σαρωνικού σημειώνει ότι άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφύγι και Θυμάρι, συμπληρώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα, ενώ αποκαθίστανται οι βλάβες στα δίκτια υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατηρεί ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα. Όπως επισημαίνει έχουν εκκενωθεί περισσότεροι από δέκα οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Αναφορικά με τις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή του νερού για περίπου μία ώρα που σημειώθηκαν στην περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημερώνει ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε με τη χρήση μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος ώστε να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Λαυρίου, δυστυχώς χθες εντοπίστηκε και η σορός 76χρονου στο κρεβάτι του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι.