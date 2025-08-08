Φωτιά στην Ηλεία: Δραματικές εικόνες – Εκκενώνονται οικισμοί και δίνεται μάχη με τις φλόγες (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ηλεία με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν.

Παράλληλα, το βράδυ της Παρασκευής 8/8 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα.

Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δείτε εικόνες: