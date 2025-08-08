Φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Συνεχόμενα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών
Μάχη με τις φλόγες από τους πυροσβέστες
Τιτάνια είναι η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Χελιδόνι στην Ηλεία.
Συγκεκριμένα, με νέο μήνυμα του το 112 καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα να εκκενώσουν προς τον Πύργο.
Νωρίτερα, το 112 ανέφερε πως «δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γραμματικός #Λατζόι #Άγιος_Γεώργιος_Λατζοΐου #Πουρνάρι #Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πύργο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα. Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις