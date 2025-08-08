Πυρκαγιά στον Καραβάδο Κεφαλονιάς – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών οικισμών, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα (φωτογραφίες+βίντεο)
Καίει δασική έκταση
Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.
Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση των οικισμών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προς Αργοστόλι.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλονιάς
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καραβάδος #Δοριζάτα και #Κεραμειές απομακρυνθείτε προς #Αργοστόλι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV…— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Παράλληλα, σύμφωνα με το kefaloniapress, πυρκαγιά εκτυλίσσεται και στην περιοχή των Περατάτων.
Σύμφωνα με το meteo στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 4 μποφόρ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις