Πυρκαγιά στον Καραβάδο Κεφαλονιάς – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών οικισμών, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα (φωτογραφίες+βίντεο)

Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση των οικισμών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές προς Αργοστόλι.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Παράλληλα, σύμφωνα με το kefaloniapress, πυρκαγιά εκτυλίσσεται και στην περιοχή των Περατάτων.

Σύμφωνα με το meteo στην περιοχή πνέουν άνεμοι έως και 4 μποφόρ.