Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Τρίτη 12/8 στην περιοχή Κοιλιωμένος στη Ζάκυνθο.

Μάλιστα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 12 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ζάκυνθος
imerazante.gr

Η προσέγγιση της Πυροσβεστικής από ξηράς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις φλόγες να ξεπηδούν από παντού. Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση κάνοντας τη φωτιά ανεξέλεγκτη.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ