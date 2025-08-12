Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (Βίντεο)

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Τρίτη 12/8 στην περιοχή Κοιλιωμένος στη Ζάκυνθο.

Μάλιστα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 12 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η προσέγγιση της Πυροσβεστικής από ξηράς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις φλόγες να ξεπηδούν από παντού. Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση κάνοντας τη φωτιά ανεξέλεγκτη.