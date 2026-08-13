Φωτιά στη Χαλκιδική: Η συγκλονιστική στιγμή που πυροσβέστης πέφτει από στέγη σπιτιού στη Σίβηρη την ώρα της κατάσβεσης – Βίντεο

Η φωτιά στη Χαλκιδική εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα, με τους πολίτες να μεταφέρονται προς την περιοχής της Σάνης.

Σε απευθείας μετάδοση του Open από κατοικία στη Σίβηρη που απειλούνταν από τις φλόγες, πυροσβέστης ανέβηκε στη στέγη για να τη διαβρέξει και να δημιουργήσει ένα προστατευτικό «φράγμα» απέναντι στη φωτιά. Καθώς όμως βρέθηκε επάνω, τα κεραμίδια υποχώρησαν και εκείνος έχασε την ισορροπία του, καταλήγοντας στο έδαφος μαζί με τη σκάλα.

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Δείτε παρακάτω το συγκλονιστικό βίντεο:

Ευτυχώς, παρά την πτώση, δεν υπέστη τραυματισμό και επέστρεψε άμεσα στο έργο της κατάσβεσης.