Έφτασαν στη Λάρισα οι καπνοί από τη φωτιά στην Χαλκιδική – Δείτε δορυφορικές εικόνες
Ο καπνός έχει κινηθεί προς τα βόρεια
Η φωτιά στη Χαλκιδική εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ισχυροί άνεμοι έχουν μεταφέρει τον καπνό σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το μέτωπο, σύμφωνα με τα πρώτα δορυφορικά δεδομένα.
Όπως προκύπτει από εικόνες του Meteosat-12 που επεξεργάστηκε το meteo.gr, ο καπνός έχει κινηθεί προς τα βόρεια και έχει φτάσει έως την περιοχή της Λάρισας. Οι εικόνες αποτυπώνουν παράλληλα τη θερμική δραστηριότητα της φωτιάς, δίνοντας μια σαφή εικόνα της εξάπλωσης του καπνού.
Δείτε παρακάτω σχετική φωτογραφία:
πηγή στην Google
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