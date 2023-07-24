«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε ξέρα χόρτα έξω από τη Λάρισα – Την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο οι Αρχές

Στο σημείο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε ξέρα χόρτα έξω από τη Λάρισα – Την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο οι Αρχές
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την Λάρισα καίγοντας ξερά χόρτα με την Πυροσβεστική να είναι στο σημείο.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 5 μ.μ., έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα κοντά στο χωριό Ελευθέριο (δρόμος Λάρισας – Αγιάς).

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, καίγονται ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας να βρίσκεται στο σημείο με τέσσερα οχήματα στην προσπάθεια των πυροσβεστών να ελέγξουν την πυρκαγιά.

