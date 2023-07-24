Φωτιά σε ξέρα χόρτα έξω από τη Λάρισα – Την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο οι Αρχές

Φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την Λάρισα καίγοντας ξερά χόρτα με την Πυροσβεστική να είναι στο σημείο.

Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 5 μ.μ., έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα κοντά στο χωριό Ελευθέριο (δρόμος Λάρισας – Αγιάς).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, καίγονται ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας να βρίσκεται στο σημείο με τέσσερα οχήματα στην προσπάθεια των πυροσβεστών να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανανέωσε την εμφάνισή του και έγινε νονός! (pics)

Hellenic Train: Διακόπτονται τα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα λόγω της φωτιάς