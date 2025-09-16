Φωτιά σε σπίτι στον Πολύγυρο Χαλκιδικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 16/9 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.
Συγκεκριμένα, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά.
Μάλιστα, στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία στο δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025
