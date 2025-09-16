Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 16/9 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά.

Μάλιστα, στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

