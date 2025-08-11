Φωτιά σε σκάφος στην Ζάκυνθο – Σώοι βγήκαν πλήρωμα και 168 επιβάτες (Βίντεο)

Σε συναγερμό τέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (11/8) οι Αρχές μετά από φωτιά σε τουριστικό σκάφος στην θαλάσσια περιοχή των Βολιμών Ζακύνθου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μηχανή σκάφους ελληνικής σημαίας με 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού της Ζακύνθου. Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν ένα πλοίο της Λιμενικής Αρχής καθώς και ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια.

Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ιδιωτικά σκάφη και στη συνέχεια στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε επιτυχώς από το πλήρωμα του πλοίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.