Φωτιά σε καλαμιές κοντά στον Σπερχειό ποταμό

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9/25) σε καλαμιές στον κάμπο της Ροδίτσας, κοντά στις εκβολές της τάφρου εκτόνωσης του Σπερχειού, σε ση­μείο δύσκολα προσβάσιμο λόγω της θέσης του.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε άμεσα τρία οχήματα, τα οποία δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στο ακριβές σημείο της φωτιάς.

Παρότι γύρω ήταν καλλιεργημένα χωράφια και η φωτιά δεν φαινόταν να αποτελεί άμεση απειλή για τις καλλιέργειες, ο καπνός ήταν πολύ πυκνός — απλώθηκε σε όλο τον κάμπο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια της Λαμίας, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου έγινε αισθητή ως την περιοχή του Κάστρου και της Αμφιθέας, όπως αναφέρει το lamiareport.gr.

Πολλοί πολίτες που διέσχιζαν την εθνική οδό σε κοντινές περιοχές, όπως από τις Θερμοπύλες, ενημέρωσαν για τον καπνό, ενώ το πυροσβεστικό κέντρο δέχτηκε αρκετές κλήσεις από ευσυνείδητους κατοίκους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.