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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:34

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:20.

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Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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