Υπό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:20.
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
πηγή στην Google
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