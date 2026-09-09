Υπό έλεγχο η φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:20.

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Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χωρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2026

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.