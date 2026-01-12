Φωτιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής
Στο σημείο κλήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας 12/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο στη Μάνδρα Αττικής.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου στο 26ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στο σημείο κλήθηκαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ