Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη (φωτογραφίες, βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Στην κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο