Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη (φωτογραφίες, βίντεο)
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.
Στην κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
