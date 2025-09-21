iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη (φωτογραφίες, βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας – 5 εναέρια μέσα στην μάχη (φωτογραφίες, βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:01

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο Μαγνησίας.

Στην κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε κατοικίες, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ