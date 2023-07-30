Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Άμεσα στο σημείο οι Αρχές

Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Λιθακιά και Κοιλιωμένο.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με το θετικό να είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι άσχημες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα λίγο αργότερα η Πυροσβεστική πρόλαβε και έθεσε υπό έλεγχο τις συγκεκριμένες εστίες στις περιοχές “Νταμάρια” και Καταλούπο όπως αναφέρει το Imerazante.

Ειδήσεις σήμερα:

Άδωνις Γεωργιάδης: Σύνταξη και σε όσους χρωστούν πάνω από 20 χιλιάδες ευρώ

Αυτός είναι ο πρώην σύζυγος της Άντζελας Γκερέκου πριν την «σκλαβώσει» ο Τόλης Βοσκόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ