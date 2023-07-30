Φωτιά σε δασική έκταση στη Ζάκυνθο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Λιθακιά και Κοιλιωμένο.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με το θετικό να είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι άσχημες.

Μάλιστα λίγο αργότερα η Πυροσβεστική πρόλαβε και έθεσε υπό έλεγχο τις συγκεκριμένες εστίες στις περιοχές “Νταμάρια” και Καταλούπο όπως αναφέρει το Imerazante.

