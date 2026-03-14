Φωτιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας – Επιχειρεί και 1 αεροσκάφος (Φωτογραφίες)
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 14/3 σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας.
Στο σημείο μάλιστα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, με 15 οχήματα αλλά και 1 αεροσκάφος.
Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
