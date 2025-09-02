Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι (Φωτογραφίες – Βίντεο)
«Ευτυχώς είχαν φύγει οι εργαζόμενοι» λέει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 2/9 όταν ξέσπασε φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης με λευκά είδη στην οδό Χρυσοστόμου στο Περιστέρι, με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.
Παράλληλα, υπάρχει και ένα κλιμακοφόρο όχημα, ενώ βρισκόταν ένα άτομο σε υπερκείμενο όροφο, όπου κατέβηκε.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στο #Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025
Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ανθίμου Γαζή.
«Έχει καταστραφεί η περιουσία μου»
Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, μιλώντας στο DEBATER είπε: «Ευτυχώς είχαν φύγει οι εργαζόμενοι. Έχει καταστραφεί η περιουσία μου. Τι να σας πω τώρα; Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε κάποιος».
Ερωτώμενος ο ιδιοκτήτης από τι προκλήθηκε η φωτιά απάντησε ότι: «από βραχυκύκλωμα έγινε, από ρεύμα».
Δείτε τις εικόνες:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις