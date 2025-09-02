Φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι (Φωτογραφίες – Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 2/9 όταν ξέσπασε φωτιά σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης με λευκά είδη στην οδό Χρυσοστόμου στο Περιστέρι, με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα κλιμακοφόρο όχημα, ενώ βρισκόταν ένα άτομο σε υπερκείμενο όροφο, όπου κατέβηκε.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στο #Περιστέρι Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2025

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ανθίμου Γαζή.

«Έχει καταστραφεί η περιουσία μου»

Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, μιλώντας στο DEBATER είπε: «Ευτυχώς είχαν φύγει οι εργαζόμενοι. Έχει καταστραφεί η περιουσία μου. Τι να σας πω τώρα; Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκε κάποιος».

Ερωτώμενος ο ιδιοκτήτης από τι προκλήθηκε η φωτιά απάντησε ότι: «από βραχυκύκλωμα έγινε, από ρεύμα».

Δείτε τις εικόνες:

