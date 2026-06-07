Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις