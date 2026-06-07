Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.