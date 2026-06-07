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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Πηγή φωτογραφίας: Πυροσβεστικό Σώμα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:15

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

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