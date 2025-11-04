Φοινικούντα: Νέα κατάθεση ανιψιού 68χρονου – Εξελίσσονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία
Οι αρχές ερευνούν μήπως εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση
Σε εξέλιξη είναι ένα μήνα μετά οι έρευνες για τη διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του.
Παραμένουν προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περισσότερων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.
Όπως αναφέρουν νέες πληροφορίες, ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, έδωσε σήμερα, Τρίτη (04/11), συμπληρωματική κατάθεση.
Συγκεκριμένα, ο 33χρνος εκλήθη από την ΕΛΑΣ ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κενά σε σχέση με τις προηγούμενες καταθέσεις του, αλλά και με κάποια νέα ευρήματα.
