Φοινικούντα: Νέα κατάθεση ανιψιού 68χρονου – Εξελίσσονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία

Σε εξέλιξη είναι ένα μήνα μετά οι έρευνες για τη διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης του.

Παραμένουν προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι φερόμενοι δράστες της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο περισσότερων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν νέες πληροφορίες, ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, έδωσε σήμερα, Τρίτη (04/11), συμπληρωματική κατάθεση.

Συγκεκριμένα, ο 33χρνος εκλήθη από την ΕΛΑΣ ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κενά σε σχέση με τις προηγούμενες καταθέσεις του, αλλά και με κάποια νέα ευρήματα.