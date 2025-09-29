Φιλιππίδης: «Ζει με σύνταξη 800 ευρώ – είναι φτωχός» λέει ο δικηγόρος του (Βίντεο)

Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε για την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι ο άλλοτε μεγάλος πρωταγωνιστής πλέον είναι συνταξιούχος των 800 ευρώ.

Το πρωί της Δευτέρας (29/09) βγήκε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο «Buongiorno» και αναφέρθηκε τόσο στον Πέτρο Φιλιππίδη όσο και στην Εύα Καϊλή.

«Ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα εργαστεί τον χειμώνα. Είναι συνταξιούχος, έχει κάνει τα χαρτιά του για να πάρει τη σύνταξή του ως ηθοποιός. Του έχει αναγνωριστεί η μισή σύνταξη, ζει με 800 ευρώ, περιμένει να πάρει και το υπόλοιπο γιατί ήταν σε δύο ταμεία ασφαλισμένος. Με τη σύνταξη τη δική του και τον μισθό της γυναίκας του ζουν.

Γεννήθηκε φτωχός, οπότε δεν τον ενοχλεί ότι ζει αυτή τη στιγμή εκεί που ζει και θα επιστρέψει. Στο σπίτι αυτό που κάηκε, θα επιστρέψει! Φτωχός γεννήθηκε, φτωχός είναι τώρα, αλλά αξιοπρεπής», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.