Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για την πυρκαγιά στο σπίτι του – Απομακρύνεται το σενάριο του εμπρησμού

Δύο μήνες μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το σπίτι του στην Πατησίων, το πόρισμα της πυροσβεστικής για την υπόθεση φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Η φωτιά ξέσπασε λίγες μέρες μετά την καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τις δύο απόπειρες βιασμού, προσθέτοντας μια ακόμα δοκιμασία στην ήδη δύσκολη περίοδο που διανύει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει πλέον αποκλείσει το σενάριο του εμπρησμού.

Αντίθετα, δύο σενάρια εξετάζονται ως επικρατέστερα, βασιζόμενα στα στοιχεία από την τέντα του διαμερίσματος. Το πρώτο κάνει λόγο για τσιγάρο που έπεσε πάνω στην τέντα, ενώ το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η αυτανάφλεξη μπαταριών που βρίσκονταν σε εξωτερική ντουλάπα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα της πυρκαγιάς, είχε ζητήσει μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, να ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα, αφήνοντας αρχικά αιχμές για εμπρησμό.

Η καταστροφή του σπιτιού του έχει επιδεινώσει την ήδη δυσχερή οικονομική και ψυχολογική του κατάσταση. Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην Espresso, ο ηθοποιός φιλοξενείται προσωρινά σε συγγενικό του πρόσωπο, καθώς το διαμέρισμα δεν είναι ακόμη κατοικήσιμο.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του τονίζουν ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται «κυριολεκτικά στον δρόμο» και, μαζί με τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου, σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την Αθήνα.

Η κοινωνική κατακραυγή και η οικονομική καταστροφή τους έχουν οδηγήσει στο σημείο να αναζητούν την ηρεμία τους μακριά από τη δημοσιότητα, πιθανότατα κάπου στην επαρχία.