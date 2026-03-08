ΕΥΠ: Σε εφαρμογή το σχέδιο “Σκορπιός της Ερήμου” γύρω από αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα

Με την ένταση στην Μέση Ανατολή να αυξάνεται, η ΕΥΠ προχωράει στην εφαρμογή του σχεδίου “Σκορπιός της Ερήμου” στις περιοχές της Ελλάδας που υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Μετά την σύλληψη του Γεωργιανού που φωτογράφιζε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» στην Σούδα, η ΕΥΠ εντείνει τα μέτρα πρόληψης για περιπτώσεις κατασκοπείας. Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές, σερβιτόροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντες σε συνέδρια, είναι μερικές από τις ιδιότητες με τις οποίες εναλλάσσονται μυστικά στελέχη της ΕΥΠ για να αποκτούν μάτια και αυτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση.

Με αντίστοιχο αόρατο τρόπο λειτουργούσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτρέποντας επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τους τελευταίους 8 μήνες συνελήφθησαν από τις Αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης, σε Κρήτη και Έβρο.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδιασμού, βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Κατά την ίδια πηγή, ξενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλύματα, βρίσκονται στο επίκεντρο για τυχών παράξενες διαμονές προσώπων με καταγωγή χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο άνδρες Αζέρικης καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα, εμφανίστηκαν με διαβατήρια Πολωνίας. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο, σήμαναν αμέσως συναγερμό.