Εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων και διαδικτυακού εκβιασμού

Δύο υποθέσεις παραγωγής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων και εκβιασμού, μέσω διαδικτύου, εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ειδικότερα, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, σύμφωνα με τις οποίες ενήλικας αλλοδαπός, υποδυόμενος και προβάλλοντας εικόνες και βίντεο γυναικείου προσώπου και σώματος, μέσω ιστοσελίδων ζωντανής μετάδοσης (livestreaming), προσέγγιζε ανήλικα άτομα, κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους και αποσπούσε τεχνηέντως εικόνες και βίντεο, στα οποία τα θύματα προέβαιναν σε γενετήσιες πράξεις.

Ακολούθως, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από τις Βρετανικές Αρχές, εκβίαζε τα θύματά του, απαιτώντας να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες υπό την απειλή διαμοιρασμού και δημοσιοποίησης του παραχθέντος υλικού.

Όπως προέκυψε, σε συνεργασία με τις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και από τη συνδυαστική μελέτη στοιχείων των υποθέσεων, μεταξύ των θυμάτων του ήταν και έξι ημεδαποί ανήλικοι, 14 έως 17 ετών, που πλέον έχουν ενηλικιωθεί.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.