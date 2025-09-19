iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαμίλια Κορινθίας: Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σεκιούριτι του νεκροταφείου

Τον λήστεψαν με τη χρήση σωματικής βίας

Εξαμίλια Κορινθίας: Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σεκιούριτι του νεκροταφείου
DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο βίωσε ένας σεκιούριτι στο νεκροταφείο των Εξαμίλιων Κορινθίας καθώς δέχθηκε επίθεση από άγνωστους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr ο σεκιούριτι δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9 από δυο αγνώστους.

Οι δράστες του επιτέθηκαν και με τη χρήση σωματικής βίας τον λήστεψαν, αφαιρώντας πορτοφόλι, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Ο άνδρας μετέβη στο ΑΤ Κορίνθου όπου κατέβαλε μήνυση κατά αγνώστων αυτά τα θέλω σε αστυνομικό άρθρο.

