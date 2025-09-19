Εξαμίλια Κορινθίας: Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σεκιούριτι του νεκροταφείου
Τον λήστεψαν με τη χρήση σωματικής βίας
Τον τρόμο βίωσε ένας σεκιούριτι στο νεκροταφείο των Εξαμίλιων Κορινθίας καθώς δέχθηκε επίθεση από άγνωστους.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr ο σεκιούριτι δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9 από δυο αγνώστους.
Οι δράστες του επιτέθηκαν και με τη χρήση σωματικής βίας τον λήστεψαν, αφαιρώντας πορτοφόλι, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Ο άνδρας μετέβη στο ΑΤ Κορίνθου όπου κατέβαλε μήνυση κατά αγνώστων αυτά τα θέλω σε αστυνομικό άρθρο.
