Εξαμίλια Κορινθίας: Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σεκιούριτι του νεκροταφείου

Τον τρόμο βίωσε ένας σεκιούριτι στο νεκροταφείο των Εξαμίλιων Κορινθίας καθώς δέχθηκε επίθεση από άγνωστους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv.gr ο σεκιούριτι δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9 από δυο αγνώστους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες του επιτέθηκαν και με τη χρήση σωματικής βίας τον λήστεψαν, αφαιρώντας πορτοφόλι, κινητό και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Ο άνδρας μετέβη στο ΑΤ Κορίνθου όπου κατέβαλε μήνυση κατά αγνώστων αυτά τα θέλω σε αστυνομικό άρθρο.