Ερμού: «Βούλιαξε» από κόσμο που κάνει τα ψώνια του – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά τα καταστήματα (Εικόνες)

Πλήθος κόσμου έχει σπεύσει από νωρίς το πρωί στα καταστήματα με την Ερμού να «βουλιάζει» ενόψει των προσφορών της Black Friday που συνεχίστηκαν και σήμερα.

Από αύριο σειρά παίρνει η Cyber Monday δίνοντας συνέχεια στο κύμα προσφορών. Η σημερινή Κυριακή (30.11), αποτελεί μία από τις τέσσερις συνολικά Κυριακές μέχρι το τέλος του 2025 κατά τις οποίες θα λειτουργήσουν τα καταστήματα, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους ενόψει Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τα περισσότερα εμπορικά αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ σε κεντρικά σημεία αλλά και στα εμπορικά κέντρα το ωράριο θα είναι διευρυμένο, με καταστήματα να ανοίγουν νωρίτερα και να μένουν ανοιχτά έως τις 20:00. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ορισμένες αλυσίδες σουπερμάρκετ συμμετέχουν στο εορταστικό άνοιγμα της Κυριακής.

LIDL και MyMarket θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Market In επίσης θα παραμείνουν ανοιχτά τις ίδιες ώρες.

Από την άλλη πλευρά, Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος επιλέγουν να μην ανοίξουν, όπως και τα Μασούτης και Γαλαξίας, εκτός απροόπτου.

Εξαίρεση αποτελεί το κατάστημα Σκλαβενίτη στο Smart Park στα Σπάτα, το οποίο θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.

Πολλά ακόμη σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, όπως τα Bazaar, OK! Market, καθώς και ορισμένα καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν επιπλέον τρεις Κυριακές τον Δεκέμβριο:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025