Εργατικό ατύχημα στην Κουτσοχέρα Ηλείας – Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από φορτίο με σίδερα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Στο δρόμο Πύργου - Οινόης

DEBATER NEWSROOM

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στο δρόμο Πύργου – Οινόης.

Σύμφωνα με το ilialive, ο οδηγός ενός φορτηγού καταπλακώθηκε από φορτίο με σίδερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

