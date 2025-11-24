Εργατικό ατύχημα στην Κουτσοχέρα Ηλείας – Οδηγός φορτηγού καταπλακώθηκε από φορτίο με σίδερα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στο δρόμο Πύργου – Οινόης.

Σύμφωνα με το ilialive, ο οδηγός ενός φορτηγού καταπλακώθηκε από φορτίο με σίδερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.