Εργατικό ατύχημα σε συνεργείο στο Πέραμα – Τραυματίστηκε ένας 35χρονος

Συναγερμός σήμανε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος μετά τον τραυματισμό 35χρονου σε ιδιωτικό συνεργείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, το ατύχημα έγινε υπό άγνωστες συνθήκες κατά την διάρκεια εργασιών σε πλοίο που βρισκόταν για επισκευές στο Πέραμα.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ που μετέφερε τον 35χρονο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύμφωνα με το σωματείο, ο άνδρας βρίσκεται εκτός κινδύνου έχοντας σπάσει το πόδι του.