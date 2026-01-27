Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Εργατικό ατύχημα σε συνεργείο στο Πέραμα – Τραυματίστηκε ένας 35χρονος

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με σπασμένο πόδι

UPD: 15:52

Συναγερμός σήμανε στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος μετά τον τραυματισμό 35χρονου σε ιδιωτικό συνεργείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, το ατύχημα έγινε υπό άγνωστες συνθήκες κατά την διάρκεια εργασιών σε πλοίο που βρισκόταν για επισκευές στο Πέραμα.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο όχημα του ΟΛΠ που μετέφερε τον 35χρονο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σύμφωνα με το σωματείο, ο άνδρας βρίσκεται εκτός κινδύνου έχοντας σπάσει το πόδι του.

