ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες για 70χρονο αλιέα στην περιοχή Πλαταριάς Ηγουμενίτσας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός 70χρονου αλιέα, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Πλαταριάς Ηγουμενίτσας.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ και με τη συνδρομή δύο πλωτών μέσων, καθώς και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος από ξηράς. Ο καιρός στην περιοχή είναι καλός, γεγονός που διευκολύνει το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο την άμεση ανεύρεση του αλιέα.

ΕΛΛΑΔΑ

