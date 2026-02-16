Κακοκαιρία express με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε «red code» τέσσερις περιοχές, η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας (16.02) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τις κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, που θα διαρκέσουν τουλάχιστον 24 ώρες.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλιας, βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική, με κεντρική πίεση 990 hPa, κινείται προς τη χώρα μας, πυροδοτώντας νέο κύμα κακοκαιρίας.

Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το βράδυ της Δευτέρας και θα συνοδευτούν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα αυξημένες ραγδαιότητες και μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην Αιτωλοακαρνανία, στο κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), στη νότια Κρήτη, καθώς και στο ανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στα πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, με επικρατέστερες διευθύνσεις τις βορειοδυτικές στο Ιόνιο και τις νοτιοδυτικές στο νότιο Αιγαίο, ενώ σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι χιονοπτώσεις θα είναι περιορισμένες και θα εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα 16/2 σε Λέσβο – Χίο, ενώ αύριο Τρίτη 17/2 ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση.

Σε red code 4 περιοχές

Παράλληλα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας «Red Code» τίθενται για την Τρίτη η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και η Ήπειρος, λόγω της έντασης των φαινομένων.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η κακοκαιρία θα επηρεάσει από το απόγευμα της Δευτέρας τη Λέσβο και τη Χίο, ενώ από την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βελτίωση του καιρού, με αισθητή ψύχρανση αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2.Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Live η πορεία της κακοκαιρίας

O καιρός αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ στη Δυτική – Κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Περαιτέρω πτώση από το βράδυ, οπότε θα σημειωθεί και παγετός.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες, Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Παύση των φαινομένων από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 7 και από το βράδυ 7με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή