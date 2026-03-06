Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμα σχεδόν 500.000 ευρώ σε εταιρείες ζωοτροφών για καθορισμό τιμών μεταπώλησης

Πρόστιμα συνολικού ύψους, σχεδόν, 500.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, για πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, με την υπ’ αριθ. 901/2026 ομόφωνη απόφασή της, η Ολομέλεια της Αρχής αποδέχθηκε τις Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλαν οι εταιρείες ΚΟΜΠΑ – Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και HAPPY DOG Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Ζωοτροφών, επιβάλλοντας μειωμένα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

Η υπόθεση αφορά τις αγορές εισαγωγής και παραγωγής, καθώς και τη λιανική πώληση ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (σκύλους και γάτες).

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing) της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο εταιρείες προέβαιναν σε πρακτικές καθορισμού τιμών μεταπώλησης στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης με το δίκτυο των συνεργαζόμενων μεταπωλητών τους, τόσο μέσω φυσικών όσο και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, παρακολουθούσαν τις λιανικές τιμές των συνεργατών τους σε διαδικτυακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και παρενέβαιναν ζητώντας τη διόρθωση ή προσαρμογή των τιμών στα ηλεκτρονικά καταστήματα των μεταπωλητών, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που εξέδιδαν. Όπως διαπιστώθηκε, οι λιανοπωλητές συμμορφώνονταν στις σχετικές οχλήσεις.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι συμβατικοί όροι ή πρακτικές σε κάθετες συμφωνίες, με τους οποίους καθορίζονται οι τιμές μεταπώλησης προϊόντων από τους διανομείς, συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Με βάση την απόφαση της Ολομέλειας, επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

στην εταιρεία ΚΟΜΠΑ πρόστιμο ύψους 387.498 ευρώ,

στην εταιρεία HAPPY DOG πρόστιμο ύψους 95.000 ευρώ.

Οι εταιρείες είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή μειωμένων προστίμων.