Θύμα δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι ο «Δήμος» μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου

Δολοφονική επίθεση δέχθηκε μέσα στις φυλακές του Μαλανδρίνου ο άνδρας που κατηγορείται ότι σκότωσε τον Γιάννη Λάλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο «Δήμος» δέχθηκε την επίθεση στο ιατρείο των φυλακών, με τον δράστη να παριστάνει τον άρρωστο λέγοντας ότι έχει αναπνευστικά προβλήματα και το ιατρικό προσωπικό να του παρέχει οξυγόνο.

Ο «Δήμος» έκανε την εμφάνιση του στο ιατρείο και ο δράστης τον μαχαίρωσε στο σώμα, με το θύμα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να είναι εκτός κινδύνου.

«Δήμος»: Το χρονικό της σύλληψης του και ο βαρύς οπλισμός που είχε

Ο «Δήμος» να θυμίσουμε ότι είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia και φέρεται να ήταν αυτός που είχε αναλάβει την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα. Στις έρευνες που έγιναν στο σπίτι του στο χωριό Κάτω Λάμποβο, έξω από το Αργυροκάστρο, στην Αλβανία, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός και φυσίγγια.

Δείτε τη φωτογραφία του DEBATER:

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και το λευκό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να ταξιδέψουν έως την Αράχωβα και να σκοτώσουν τον Γιάννη Λάλα.

O άνδρας, γνωστός ως “Δήμος”, συνελήφθη μετά από εντατική έρευνα και φέρεται ως ο βασικός εκτελεστής της Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει να δολοφονήσει τον περασμένο Μάιο στα Άνω Λιόσια τον Γιάννη Λάλα. Ωστόσο, ο 42χρονος γλίτωσε γιατί επέβαινε σε θωρακισμένο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι τελικά ο Γιάννης Λάλας εκτελέστηκε από άλλη ομάδα πληρωμένων δολοφόνων αρχές Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Ο εν λόγω άνδρας το τελευταίο διάστημα κρυβόταν σε σπίτι στην Καλλιθέα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 4 καλάσνικοφ τα οποία μάλιστα ήταν και οπλισμένα.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο “Δήμος” ήταν ύποπτος για τέσσερις δολοφονίες μεταξύ των οποίων και ενός πρώην φίλου του.