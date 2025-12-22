Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Ανοίγουν αύριο τους δρόμους για ΙΧ

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, καθώς περισσότερα από 100 αγροτικά μπλόκα παραμένουν ενεργά στο οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο και τις ημέρες των γιορτών, ζητώντας λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, την ώρα που ο πρωθυπουργός επιμένει σε ανοιχτό διάλογο και όχι παράλογο.

Παρόλα όμως που τα τρακτέρ θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών, οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να διευκολύνουν τη μετακίνηση των ταξιδιωτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στο πλαίσιο αυτό σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων ή ανοίγουν δρόμο για περνούν τα ΙΧ.

Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Από σήμερα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με νέες μορφές δράσης, καθώς από το μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε σήμερα Δευτέρα να κλείσουν τη σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση των ΙΧ οχημάτων και των λεωφορείων.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει μετά τις 11:30 το πρωί με δεκάδες τρακτέρ που θα φύγουν από το μπλόκο της Νίκαιας και θα κινηθούν προς τις σήραγγες των Τεμπών.

Πάντως, διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες όπως επίσης και ότι θα συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία.

Έτσι, από αύριο Τρίτη, αποφάσισαν πως εκτός από τη ΛΕΑ που είναι ήδη ανοικτή, θα δώσουν στην κυκλοφορία και μια ακόμη λωρίδα ανά κατεύθυνση για τους εκδρομείς (ΙΧ και λεωφορεία), αλλά δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών τα οποία θα κινούνται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Παραμένουν στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας

Στη Δυτική Θεσσαλία, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στον Ε65, όπως και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων και αποφασίζουν νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Δηλώνουν πως δεν προτίθενται να αποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, κάνοντας λόγο για «αγώνα επιβίωσης» και προαναγγέλλοντας ακόμη πιο αποφασιστική συνέχεια.

Αποχώρηση από τα διόδια Τραγάνας – Σχεδιάζουν νέες δράσεις

Από τα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, οι αγρότες αποχώρησαν το βράδυ της Κυριακής.

Είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο από τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής και για περίπου δύο ώρες σήκωσαν τις μπάρες, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα, χωρίς καταβολή διοδίων.

Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα επέστρεψαν οργανωμένα στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, προγραμματίζονται και άλλες δράσεις, χωρίς προς το παρόν να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωραιόκαστρο: Δεν άνοιξαν τις μπάρες

Στο μπλόκο του Ωραιοκάστρου, οι αγρότες την Κυριακή τελικά δεν σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Μετά από ενημέρωση που είχαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, ότι τυχόν άνοιγμα θα συνεπαγόταν ευθύνη για διαφυγόντα έσοδα και πιθανή εισαγγελική παρέμβαση, αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στον αποκλεισμό και περιορίστηκαν στη διανομή των προϊόντων τους, με τα διόδια να παραμένουν κλειστά.

Ενεργά τα μπλόκα σε Κάστρο και Θήβα

Στο Κάστρο και τη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα, θέτοντας ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθώς με την αναδιάταξη των τρακτέρ πρόκειται να κλείσει η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Στα Μάλγαρα, άνοιξε μετά τις 18:00 της Κυριακής το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μέχρι τις 22:00, όπου νωρίτερα σημειώνονταν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Από αύριο Τρίτη αναμένεται να ανοίξουν και οι δύο λωρίδες προς Αθήνα, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις, λόγω των φωτιών που ανάβουν οι αγρότες δίπλα στο οδόστρωμα, οι οποίες δεν θεωρούνται συμβατές με την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει ανοιχτός ο κόμβος της Χαλάστρας.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Τετάρτη και την Πέμπτη

Στον Προμαχώνα, η διέλευση παρέμεινε κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι τις 21:00 χθες Κυριακή, ενώ στο μπλόκο της Εξοχής το σημείο διέλευσης ήταν κλειστό μέχρι τις 22:00.

Πάντως, ανοιχτός θα παραμείνει για τα φορτηγά ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τις παραμονές και ανήμερα Χριστουγέννων, όπως αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενίσχυση του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με αγρότες από όλο τον νομό που έχουν δώσει ραντεβού στις 10:00 στη διασταύρωση του Λευκώνα με προορισμό τον Μεθοριακό σταθμό.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες θα ανοίξουν τον Μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα και την την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Θεσσαλονίκη και Εξοχή: Κλειστά περάσματα και συνελεύσεις

Στη Θεσσαλονίκη, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια, με την κυκλοφορία να ρυθμίζεται από την ΕΛ.ΑΣ. και, σύμφωνα με τους αγρότες, χωρίς να αναμένεται αλλαγή ούτε τη Δευτέρα.

Στην Εξοχή, οι αγρότες πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

«Ναι» στον διάλογο «όχι» στο παράλογο, λέει ο πρωθυπουργός

«Ναι» στον διάλογο, «όχι» στο παράλογο, διεμήνυσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο. Από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν».