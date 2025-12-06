Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: “Φρούριο” η Αθήνα ενόψει των συγκεντρώσεων – Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό “Σύνταγμα” και Πανεπιστήμιο”

Πορείες μνήμης για τα 17 χρόνια από την δολοφονία του 15χρονου μαθητή, Αλέξη Γρηγορόπουλου είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

Η πόλη θα θυμίζει “φρούριο” με αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Σύνταγμα ώστε να αντιμετωπίσουν πιθανά επεισόδια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα μπουν σε ισχύ, ενώ θα υπάρξουν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια του μετρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει από φοιτητές και μαθητές στα Προπύλαια, στις 12 το μεσημέρι. Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα γίνει στις 21:00 στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα στα Εξάρχεια: στο σημείο όπου ο μαθητής έπεσε νεκρός από την σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα, στις 6 Δεκεμβρίου το 2008.

Με εντολή της αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 11 το πρωί και θα παραμείνει κλειστός μέχρι τις 3 το μεσημέρι, για να ανοίξει ξανά στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

Όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα μπουν σε ισχύ σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στα σημεία των εκδηλώσεων, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποφυγή περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.