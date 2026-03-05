ΕΟΤ: Δράση για την προβολή της Χίου στη ρουμανική τουριστική αγορά

Στο ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος και τις αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει το νησί της Χίου ξεναγήθηκαν δημοσιογράφοι εκπρόσωποι ρουμανικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης (press trip), που διοργάνωσε, από τις 20 έως τιος 25 Φεβρουαρίου, στο νησί, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ρουμανίας σε συνεργασία με τον Δήμο Χίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της Χίου ως αυθεντικού και πολυθεματικού προορισμού, μέσα από τη γνωριμία των δημοσιογράφων με τον πολιτιστικό πλούτο, τη θρησκευτική κληρονομιά, τη γαστρονομία, τα τοπικά έθιμα και το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η αποστολή επισκέφθηκε σημαντικά τοπόσημα πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος, όπως τα μεσαιωνικά χωριά Αυγώνυμα και Ανάβατο, τον ιστορικό Κάμπο, καθώς και τα Μαστιχοχώρια Πυργί, Ολύμποι και Μεστά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Μουσείο Μαστίχας Χίου και στη Νέα Μονή, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, επισκέψεις στο μοναστήρι του Αγίου Μηνά, στο προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, στον Άγιο Ισίδωρο, καθώς και στις περιοχές Λαγκάδα, Βολισσός και Άγιος Γεώργιος Συκούσης.

Στο χωριό Πιτυός πραγματοποιήθηκε γαστρονομικό εργαστήριο, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες γνώρισαν την τοπική γαστρονομική παράδοση, παρασκευάζοντας παραδοσιακά ζυμαρικά και δοκιμάζοντας τοπικά κρασιά.

Την αποστολή τίμησε με την παρουσία του ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της διεθνούς προβολής του νησιού.

Οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι είχαν, επίσης, την ευκαιρία να βιώσουν αυθεντικές αποκριάτικες εκδηλώσεις, συμμετέχοντας στο Καρναβάλι των Θυμιανών και στα παραδοσιακά έθιμα «Ταλίμι», «Μόστρα» και «Αγά» στα Μαστιχοχώρια, εμπειρίες που αναδεικνύουν τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα της Χίου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι φυσικές ομορφιές του νησιού, με επισκέψεις σε παραλίες όπως η Αγία Φωτιά, η Αγία Δύναμη, τα Μαύρα Βόλια, το Τηγάνι, το Γιαλί, η Ελίντα και το Μετόχι.

Στο πλαίσιο του press trip πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς του νησιού, μεταξύ των οποίων η Ένωση Ξενοδόχων Χίου, το Επιμελητήριο Χίου και ο Οργανισμός Τουρισμού Χίου, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη διεύρυνση της παρουσίας της Χίου στη ρουμανική τουριστική αγορά.

ΕΟΤ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ