Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Νοεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, τιμάται από την εκκλησία η μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά, μαζί με αυτή του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεαπολίτου του νέου.

Δεν γιορτάζει σήμερα κάποιο γνωστό όνομα.