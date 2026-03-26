Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πότε αρχίζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Το εορταστικό ωράριο του 2026 για το φετινό Πάσχα γνωστοποίησαν με ανακοίνωση τους με ανακοίνωσή τους οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Με τροποποιημένο ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Αττική ξεκινώντας από τις 2 Απριλίου. Ειδικότερα, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ξεκινάει την Πέμπτη 2 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου (Μ. Σάββατο).

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00. Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Αθήνα:

Πέμπτη 2.4.2026, 9.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 9.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 9.00 – 16.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 16.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 21.4.2025, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη:

Πέμπτη 2.4.2026, 10.00 – 21.00

Παρασκευή 3.4.2026, 10.00 – 21.00

Σάββατο 4.4.2026, 10.00 – 18.00

Κυριακή των Βαΐων, 5.4.2026, 11.00 – 18.00

Μ. Δευτέρα 6.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Τρίτη 7.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Τετάρτη 8.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 10.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 10.00 – 16.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 21.4.2025, ΑΡΓΙΑ