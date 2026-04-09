Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα από σήμερα έως την Ανάσταση

Με εορταστικό ωράριο συνεχίζουν να λειτουργούν τα καταστήματα λόγω των γιορτών του Πάσχα 2026, προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους.

Τα καταστήματα σε όλη τη χώρα, από τις αρχές Απριλίου, λειτουργούν με διευρυμένο και τροποποιημένο ωράριο, το οποίο θα ισχύσει έως το Μεγάλο Σάββατο 11/4.

Όσον αφορά στη Μεγάλη Παρασκευή, ο νόμος προβλέπει ότι επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13:00.

Εξαίρεση στον κανόνα μπορεί να αποφασιστεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη συγκεκριμένη ημέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Το εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2026 για τα καταστήματα στην Αθήνα:

Μ. Πέμπτη 9.4.2026, 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026, 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026, 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στον Πειραιά

Μ. Πέμπτη 9.4.2026: 9.00 – 21.00

Μ. Παρασκευή 10.4.2026: 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11.4.2026: 9.00 – 15.00

Κυριακή του Πάσχα 12.4.2026, ΑΡΓΙΑ

Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026, ΑΡΓΙΑ