Έναρξη υποβολής προγραμμάτων κατάρτισης στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα (16/03), στις 15:00, η υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης από τους εγκεκριμένους παρόχους κατάρτισης του μητρώου επιλέξιμων παρόχων του άρθρου 37 του ν. 4921/2022, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ): «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» της Δράσης 16913.

Κάθε πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης εισέρχεται στο ΠΣ Voucher και συμπληρώνει τη φόρμα υποβολής προγραμμάτων κατάρτισης στον σύνδεσμο εδώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κάθε πάροχος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμμετέχει με ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε δεξιότητες: ψηφιακές, «πράσινες» και οικονομικού εγγραμματισμού, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και, συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο εδώ αναρτώνται συχνές ερωτήσεις (FAQ) που αφορούν και τη διαδικασία υποβολής των προγραμμάτων.

Η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοιχτή.

Συνεπώς, η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αξιολογείται από εξωτερικό αξιολογητή με αυστηρή χρονολογική σειρά, σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό οριστικής υποβολής του στο ΠΣ Voucher.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα.

Εφόσον εγκριθεί, το πρόγραμμα μεταφέρεται σε χρονολογικά ταξινομημένη λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Η λίστα αυτή δημοσιεύεται:

στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ,

στο ΠΣ Voucher και επικαιροποιείται συνεχώς. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ.