ΕΛΤΑ: Σήμερα οι ανακοινώσεις για το σχέδιο εκσυγχρονισμού – Τι αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα προκαλώντας τριγμούς στις τοπικές κοινωνίες όπου εξυπηρετούνταν χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε συσκέψεις της κυβέρνησης επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με την απαραίτητη αναδιάρθρωση των ελληνικών ταχυδρομείων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εταιρεία.

Ο παραπάνω εκσυγχρονισμός αφορά την ευρεία χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων, την αύξηση στον αριθμό των διανομέων αλλά και την βελτίωση των υπηρεσιών κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Παράλληλα τονίζεται μέσω πηγών της κυβέρνησης ότι η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει.

Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση. Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.